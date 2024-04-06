Adıyaman'ın Besni ilçesinde traktör kazası: 1 kişi hayatını kaybetti
Adıyaman'ın Besni ilçesinde meydana gelen traktör kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.
Kaza, Besni ilçesine bağlı Kesmetepe Beldesi'nde meydana geldi. Traktör ile tarlasını süren Mehmet Karaboğaz (70), traktörden indikten sonra traktörün hareket etmesiyle altında kaldı. Görgü şahitlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Mehmet Karaboğaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kaza yerindeki incelemenin ardından Karaboğaz'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Besni Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ADIYAMAN