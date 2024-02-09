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Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı Kasten Adam Öldürme Suçundan Aranan Şahsı Yakaladı

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Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kasten adam öldürme suçundan aranan ve hapis cezası bulunan E.B. isimli şahsı yakaladı. Şüpheli şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kasten adam öldürme suçundan aranan şahsı yakaladı.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yapılan çalışmalar sonucunda, hakkında kasten öldürme suçundan aranan ve 11 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.B. isimli şahsı yakaladı.

Şüpheli şahıs adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı Güvenlik Yakalama Ceza Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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