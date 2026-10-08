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Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü'nde 9 aylık değerlendirme toplantısı yapıldı

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Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü'nde 9 aylık değerlendirme toplantısı yapıldı
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Adıyaman'da İl Emniyet Müdürü Arzum Nazman'ın başkanlık ettiği toplantıya ilçe emniyet müdürleri, amirler ve şube müdürleri katıldı. Toplantıda 2026 yılının ilk 9 ayında il genelindeki güvenlik, asayiş ve trafik hizmetleri ele alındı.

Adıyaman İl Emniyet Müdürü Arzum Nazman başkanlığında, ilçe emniyet müdürleri ve amirleri ile şube müdürlerinin katılımıyla 9 aylık değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünde düzenlenen toplantıda, 2026 yılının ilk 9 aylık döneminde il genelinde yürütülen emniyet hizmetleri değerlendirildi. Kentin genel güvenlik ve asayiş durumu ele alınırken, ilçelerde ve sorumluluk bölgelerinde gerçekleştirilen çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulunuldu. Toplantıda ayrıca trafik güvenliğinin sağlanmasına yönelik yürütülen denetim ve uygulamalar ile trafik hizmetlerinin mevcut durumu görüşüldü. Asayiş olaylarının önlenmesi, kamu düzeninin korunması ve vatandaşların güvenliğinin sağlanmasına yönelik çalışmalar değerlendirilerek, önümüzdeki süreçte alınması gereken tedbirler ele alındı. İlçe emniyet müdürleri ve amirleri ile şube müdürlerinin görev alanlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunduğu toplantıda, yürütülen çalışmaların koordinasyon içerisinde sürdürülmesinin önemi vurgulandı.

Toplantı, il genelinde güvenlik ve asayiş hizmetlerinin etkin şekilde yürütülmesine yönelik yapılacak çalışmaların değerlendirilmesinin ardından sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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