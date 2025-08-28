Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü Binasında Yüksekten Düşme Olayı: Şahıs Hayatını Kaybetti

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü Binasında Yüksekten Düşme Olayı: Şahıs Hayatını Kaybetti
Adıyaman'da gözaltına alınan Mustafa Uğur, emniyet binasının 2. katından düştü. Hastaneye kaldırılan Uğur, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü binasında yüksekten düştüğü iddia edilen şahıs hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman'da bir hırsızlık olayına karıştığı şüphesiyle gözaltına alınarak Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen Mustafa Uğur (32), emniyet binasının 2'nci katından iddialara göre aşağıya düştü. Ağır yaralanan Uğur, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Uğur, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 15 suç kaydı olduğu öğrenilen Mustafa Uğur'un cenazesi, yapılan işlemlerin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
