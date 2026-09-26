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Adıyaman Gölbaşı'nda motosikletin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı

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Adıyaman Gölbaşı'nda motosikletin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı
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Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde 1 Nisan Bulvarı üzerinde motosikletin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı ilçesi 1 Nisan Bulvarı üzerinde Milat Kizir idaresindeki 27 BAK 290 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada sürücü Kizir yaralandı. Yaralı, kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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