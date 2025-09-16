Adıyaman Gölbaşı'nda İkamette Yangın Çıktı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde bir ikamette çıkan yangın korkuttu.

Edinilen bilgilere göre, Gölbaşı ilçesi Fatih Mahallesi'nde Sabri Yarar'a ait ikamette çıkan yangın paniğe neden oldu. Henüz belirlenemeyen bir sebeple çıkan yangın kısa sürede büyüyerek evin bir odasını tamamen kullanılamaz hale getirdi. Yangına ilk müdahale mahalle sakinleri tarafından yapılırken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevleri kontrol altına aldı. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, maddi hasarın oluştuğu belirtildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ADIYAMAN