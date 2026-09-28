Adıyaman Gölbaşı'nda ceviz toplamak için ağaca çıkan kişi düşerek yaralandı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde ceviz ağacından düşen kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı ilçesine bağlı Karabahşılı köyünde ceviz toplamak için ağaca çıkan Bünyamin Özet, dengesini kaybetmesi sonucu ağaçtan düştü. Yaklaşık 3 metre yükseklikten taşların üzerine düşen Özet yaralandı. Yakınları tarafından haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler tarafından ilk müdahalesi yapılan Özet, Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı