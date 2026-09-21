Adıyaman Gölbaşı'da hafif ticari aracın çarptığı yaya ağır yaralandı

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Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı yaya ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Hacı T., idaresindeki 27 ART 012 plakalı hafif ticari araç, Gölbaşı ilçesinde yolun karşı tarafına gelmeye çalışan Bayram C.'ye (31) çarptı. Meydana gelen kazada yaralanan Bayram C., olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı