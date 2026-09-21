Haberler

Adıyaman Gölbaşı'da hafif ticari aracın çarptığı yaya ağır yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adıyaman Gölbaşı'da hafif ticari aracın çarptığı yaya ağır yaralandı
Güncelleme:
+25 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı yaya ağır yaralandı. Yaralı, Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı; sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu, soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı yaya ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Hacı T., idaresindeki 27 ART 012 plakalı hafif ticari araç, Gölbaşı ilçesinde yolun karşı tarafına gelmeye çalışan Bayram C.'ye (31) çarptı. Meydana gelen kazada yaralanan Bayram C., olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Karaman Ermenek'te sürat motoru bariyerlere çarptı, 2 kişi hayatını kaybetti

Karaman'da sürat motoru bariyerlere çarptı, 2 kişi hayatını kaybetti
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sapanca'da kan donduran olay! Tartıştığı annesini tabancayla öldüren 16 yaşındaki çocuk kaçtı

Tartışma kanlı bitti! Anne İpek'i vuran 16 yaşındaki oğlu kaçtı
Usulsüz vatandaşlık soruşturmasında ikinci dalga: 72 kişi gözaltında, 30 şirkete kayyum atandı

Nefes kesen operasyon! Çok sayıda taşınmaza ve 30 şirkete el kondu
Amedspor-Beşiktaş maçında görülmemiş olay! Herkes ağzı açık izledi

Dün geceye damga vuran olay! Herkes ağzı açık izledi
Fon soruşturmasında 15 şüpheli daha gözaltına alındı

Fon soruşturmasında 15 yeni gözaltı
Bilet almadan stadyuma daldılar! Kaçak giriş anları kamerada

Bariyerleri aşıp içeri daldılar! O anlar kamerada

ABD'li kadın Samsun'da intihara kalkıştı

ABD'li kadın Samsun'da intihara kalkıştı
Taşlı saldırıya uğradılar! Otobüsten böyle karşılık verdiler

Taşlı saldırıya uğradılar! Otobüsten böyle karşılık verdiler