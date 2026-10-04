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Adıyaman Gerger'de minibüs şarampole girdi, sürücü ve bazı yolcular hafif atlattı.

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Adıyaman Gerger'de minibüs şarampole girdi, sürücü ve bazı yolcular hafif atlattı.
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Adıyaman'ın Gerger ilçesi Güzelsu (Cımık) Köyü yakınlarında yolcu minibüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole girdi. Kazada sürücü ve araçta bulunan bazı yolcular hafif sıyrıklarla atlattı, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adıyaman'ın Gerger ilçesinde kontrolden çıkan yolcu minibüsü şarampole girdi.

Edinilen bilgilere göre, Gerger ilçesi Güzelsu (Cımık) Köyü yakınlarında Şükrü K. yönetimindeki yolcu minibüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole girdi. Meydana gelen kazada sürücü ile araçta bulunan bazı yolcular kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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