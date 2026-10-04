Adıyaman Gerger'de minibüs şarampole girdi, sürücü ve bazı yolcular hafif atlattı.

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Adıyaman'ın Gerger ilçesinde kontrolden çıkan yolcu minibüsü şarampole girdi.

Edinilen bilgilere göre, Gerger ilçesi Güzelsu (Cımık) Köyü yakınlarında Şükrü K. yönetimindeki yolcu minibüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole girdi. Meydana gelen kazada sürücü ile araçta bulunan bazı yolcular kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı