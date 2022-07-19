Son dakika haber... Adıyaman-Gaziantep karayolunda trafik kazası: 2 ölü, 6 yaralı - Haberler

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Son dakika haber... Adıyaman-Gaziantep karayolunda trafik kazası: 2 ölü, 6 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haber... Adıyaman-Gaziantep karayolunda trafik kazası: 2 ölü, 6 yaralı

Son dakika gündem haberine göre Adıyaman-Gaziantep karayolunda meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Adıyaman-Gaziantep karayolunda meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Kaza, Besni-Gaziantep karayolunun 5. kilometresinde meydana geldi. Gaziantep istikametinden Besni istikametine giden Bilal V. yönetimindeki 06 YA 8065 plakalı kamyonet önünde ilerleyen Mahmut D. yönetimindeki 01 FP 425 plakalı Skoda marka otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil şarampole yuvarlandı. Yaklaşık 20 metrelik uçurumdan yuvarlanan otomobil takla atarak ters döndü. Kaza yerinde can pazarı yaşandı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri otomobilde bulunan 3'ü çocuk toplam 8 yaralıyı sıkıştıkları yerden güçlükle çıkardı. Yaralılar vatandaşlar tarafından oluşturulan zincir ile otomobilin uçtuğu uçurumdan yola taşındı. Yaralılardan İrem Durna (18) kaza yerinde, Sultan Durna (35) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kazada 1'i ağır toplam 6 kişi yaralandı.

Kazada, Ali D., Halil T., Gamze T., Çağatay T., Mustafa D. ve sürücü Mahmut D. yaralandı. Yaralılardan bir kadın sedyede 'Çocuklarım nerde' diye seslendi. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptıkları ilk müdahalenin ardından Besni Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Ali D.'nin durumunun ağır olduğu Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildiği öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

(Ramazan Kuyu/İHA)

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa Güncel Haberler Son Dakika

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