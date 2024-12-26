Adıyaman'daki Silahlı Soygun Tatbikatı Gerçek Sandı

Adıyaman'da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen silahlı soygun tatbikatını vatandaşlar gerçek sandı.

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından organize edilen ve diğer şubelerin de destek verdiği tatbikat gerçeği aratmadı. Senaryo gereği, üç silahlı soyguncu bir akaryakıt istasyonuna gelerek soygun gerçekleştirdi. Şahıslardan birisi parayla birlikte araca binip kaçarken diğer ikisi kasiyeri rehin aldı. Özel harekat polislerinin de destek verdiği tatbikatta, soyguncular etkisiz hale getirilerek teslim oldu.

Akaryakıt istasyonuna hızla gelen polis araçları ve ellerinde silahlarla istasyonunun etrafını saran polisleri gören vatandaşlar tatbikatı gerçek sandı. Meraklı kalabalık yaşananları izlerken olayın tatbikat olduğu daha sonra anlaşıldı.

Vatandaşlar, "Akaryakıt istasyonunda bir olay oldu sandık. Onun için geldik ama tatbikat olduğunu öğrendik" ifadelerini kullandı. - ADIYAMAN