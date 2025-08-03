Adıyaman'daki Konteyner Kentte Yangın Korkuttu
Adıyaman merkez Esentepe Mahallesi'ndeki K-29 Konteyner Kentte meydana gelen yangın, vatandaşların ilk müdahalesi ile kontrol altına alındı. Yangında ölen ya da yaralanan olmadı, ancak bir konteyner kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Adıyaman'da bir konteyner kentte meydana gelen yangın korkuttu.
Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Esentepe Mahallesi'nde bulunan K-29 Konteyner Kentte yer alan bir konteynerde yangın çıktı. Henüz bilinmeyen nedenlerle meydana gelen yangına ilk müdahale vatandaşlar tarafından yapıldı. Bir süre sonra olay yerine sağlık ekipleri, İtfaiye ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı mücadeleler sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ölen ya da yaralanan olmadığı olayda konteyner kullanılamaz hale geldi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı . - ADIYAMAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa