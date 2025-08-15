Adıyaman'da Yolculuk İçi Facia: Bir Adam Hayatını Kaybetti

Adıyaman'da Yolculuk İçi Facia: Bir Adam Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adıyaman'da karşıya geçmeye çalışan bir adama otomobil çarparak ölümüne yol açtı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adıyaman'da, yolun karşısına geçmeye çalışan adam, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Meydana gelen kaza saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, Gölbaşı istikametinden Adıyaman istikametine 63 FB 915 plakalı otomobiliyle gelen İmam Çiçek (36), Adıyaman- Gölbaşı Karayolu Şanlıurfa Yol Ayrımı Kavşağı yakınlarında aracını yol kenarına park ederek karşı tarafta bulunan akaryakıt istasyonuna yaya olarak geçmek istedi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Çiçek'e, Adıyaman istikametinden Gölbaşı istikametine gitmekte olan 02 AFR 386 plakalı otomobil çarptı. Meydana gelen kaza güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Kaza esnasında yoldan geçen diğer araçlar da hem kaza yapan araca hem de yerde yatan İmam Çiçek'e çarpmamak için güçlükle durabildi. Yaşanan kazada ağır yaralanan İmam Çiçek, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından kent merkezinde bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan İmam Çiçek, yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Çiçek'in cenazesi daha sonra Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Öte yandan olay yerinde bulunan İmam Çiçek'in aracı ile kazaya karışan otomobil, jandarma ekiplerince yapılan incelemelerin ardından yoldan kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
İsrail'in yeni işgal planına Türkiye'den sert tepki

Netanyahu'dan dünyayı ayağa kaldıran yeni işgal planı
Kara yolunda araçta çıkan yangın ormanlık alana sıçradı

Kısa sürede ormanı yutan yangının nedeni akılalmaz
Murat Kapki'nin savcılık ifadesi olay! Sözleri Mücahit Birinci'yi zora sokacak

Murat Kapki'nin ifadesi olay! Sözleri Mücahit Birinci'yi zora sokacak
RAMS Başakşehir'in UEFA Konferans Ligi'nde play-off rakibi belli oldu

RAMS Başakşehir'in Konferans Ligi'nde play-off rakibi belli oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mehmetçik, Pakistan Kurtuluş Günü geçit töreninde yürüdü

Mehmetçik, o ülkenin kurtuluş gününde yürüdü! Halkı böyle selamladılar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.