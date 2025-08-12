Adıyaman'da Yol Çalışması Sırasında 5 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde yol yapım çalışmaları sırasında geri manevra yapan bir kepçe, 5 yaşındaki Ahsen Altun'a çarptı. Ağır yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı.

Edinilen bilgiye göre, Kahta ilçesi Bayraktar Mahallesi'nde yol çalışması yapan E.D. (32) idaresindeki kepçe, geri manevra yaptığı esnada 5 yaşındaki Ahsen Altun'a çarptı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kazada ağır yaralanan Ahsen Altun'a ilk müdahaleyi yaptı. Sağlık ekiplerince Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

