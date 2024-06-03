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Adıyaman'da Yasa Dışı Bahis Operasyonu

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Adıyaman Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şans oyunları oynatan işyerlerinde yasa dışı bahis uygulaması yaptı. İl genelinde yapılan operasyonda 71 iş yeri kontrol edildi ve 412 kişinin GBT sorgulaması yapıldı. Bir internet kafede yasa dışı bahis işlemi yaptığı tespit edilen bir kişiye 6 bin 425 TL idari para cezası uygulandı.

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü ekipleri şans oyunları oynatan işyerlerinde yasa dışı bahis uygulaması yaptı.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından il genelinde 18 ekip 42 personel ile iddia bayii, ganyan bayii ve internet kafelerde uygulama yapıldı. Yasa dışı bahis ile ilgili denetim yapan polis ekipleri, 71 iş yeri kontrol ederek, 412 şahsın GBT sorgulamasını yaptı.

Eskisaray Mahallesi'nde bulunan internet kafede yasadışı bahis sitesinde işlem yaptığı tespit edilen bir şahsa 7528 SKM 5d bendi gereği 6 bin 425 TL idari para ceza uygulandı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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