Adıyaman'da kuvvetli yağış sele neden oldu, araçlar mahsur kaldı

Adıyaman'da etkili olan sağanak yağışlar, sel etkisi yaratarak cadde ve sokakları suyla doldurdu. Araçlar yolda mahsur kaldı, sürücüler kurtarılmaya çalışıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sarı kod ile kuvvetli yağış uyarısı yaptığı illerin arasında yer alan Adıyaman'da yağışlar hayatı olumsuz etkiledi. Gök gürültüsü gecenin sessizliğini bozarken, çakan şimşekler geceyi aydınlattı. Etkili olan yağış nedeniyle cadde ve sokakları sel suları kapladı, araçlar mahsur kaldı. Trafik polisleri suyun içerisine girerek ittirdiği araçları kurtarmaya çalıştı.

Bölgede yer yer etkili olan leblebi büyüklüğündeki dolu, çevreyi beyaza bürüdü. Binaların yağmur suyu giderleri yetersiz kalınca, sular lavabolardan taştı.

Aracı suda mahsur kalan sürücü Abuzer Özer, "Yolda geliyordum dolu yağdı. Bir anda bastırınca burada mahsur kaldık. Aracımız suya saplandı çıkamıyoruz" dedi. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
