Mahsur kalan AFAD'ı itfaiye ekipleri kurtardı

Adıyaman'da çöken yolda mahsur kalan AFAD aracı, olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Sümerevler Mahallesi 1783 Sokak içerisinde AFAD'a ait arama ve kurtarma ekip aracı, yağış nedeniyle çöken yolda mahsur kaldı. Hiçbir şekilde ilerleyemeyen araç için olay yerine itfaiye ekipleri çağrıldı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları neticesinde mahsur kalan AFAD aracı kurtarıldı. - ADIYAMAN