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Adıyaman'da Uyuşturucuyla Yakalanan Şahıs Tutuklandı

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Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde uyuşturucu maddeyle yakalanan bir şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan operasyonda, şahsın üzerinde metamfetamin ve sentetik kannabinoid maddeleri ile uyuşturucu ticaretinden elde edilen para ele geçirildi.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde üzerinde uyuşturucu maddeyle yakalanan bir şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Gölbaşı ilçesi Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında yaptıkları devriye görevi sırasında durumundan şüphelendikleri M.Y., isimli şahsı durdurarak aradı. Yapılan aramalarda 6,40 gram metamfetamin maddesi, 28.67 gram sentetik kannabinoid maddesi, 144.54 gram sentetik kannabinoid hammade sıvısı, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ile uyuşturucu ticaretinden elde edindiği değerlendirilen 4 bin 350 TL ele geçirildi. Uyuşturucu maddeleri muhafaza altına alınırken şahıs ise polis merkezine götürüldü. Burada işlemleri tamamlanan şahıs sevk edildiği Gölbaşı Adliyesi'nde sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Narkotik Adıyaman Güvenlik Adliye Uyuşturucu Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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