Adıyaman'da Uyuşturucu Operasyonu: Araçta Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri durumundan şüphelenen araçta yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince durumundan şüphelenerek durdurulan araçta arama yapıldı. Gerçekleştirilen aramada araç içerisinde 1 adet tabanca, 17,52 gram metamfetamin ve 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Uyuşturucu maddeleri muhafaza altına alınırken araçta bulunan M.H.Ç., M.E., A.B. ve H.U., isimli şahıslar hakkında işlem başlatıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN