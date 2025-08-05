Adıyaman'da Uyuşturucu Operasyonu: 9 Kişi Gözaltında

Adıyaman'da Uyuşturucu Operasyonu: 9 Kişi Gözaltında
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Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı, uyuşturucu madde satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda 9 kişiyi gözaltına aldı. Yapılan aramalarda 61 kök hint keneviri ele geçirildi ve 2 kişi tutuklandı.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde satıcılarına yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında gerçekleştirilen operasyonlarda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, jandarma ekipleri tarafından kent genelinde uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde yapılan planlı çalışmalarda 9 şahsa yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda 61 kök hint keneviri bitkisi ele geçirildi.

Jandarma karakolundaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 7 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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