Kahta'da uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonlarında 7 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Operasyon sonucunda 565 gram kubar esrar, 359 gram esrar, 13,43 gram sentetik kannabinoid ve 29 bin 500 TL nakit para ele geçirildi.

Adıyaman'ın Kahta İlçesinde yapılan uyuşturucu operasyonlarında 7 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Kahta ilçesinde jandarma ve polis ekiplerince farklı bölgelerde yürütülen uyuşturucuyla mücadele çalışmaları neticesinde 565 gram kubar esrar (skunk), 2 parça halinde 359 gram esrar, 13,43 gram sentetik kannabinoid, 31 parça halinde toplam 11,50 gram sentetik kannabinoid hammaddesi, suçtan elde edildiği değerlendirilen 29 bin 500 TL nakit para ile 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Operasyon kapsamında yakalanan 7 şüpheli şahıs hakkında işlem başlatıldı.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

