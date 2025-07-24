Adıyaman'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Tutuklama

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında yapılan operasyonda yakalanan 6 şahıstan 4'ü tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Kahta Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Adıyaman İl Jandarma ve Kahta ilçe Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda belirlenen 6 farklı adrese baskın yapıldı. Baskında 74 gram bonzai, 1 adet hassas terazi ve 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Uyuşturucu maddeleri muhafaza altına alınırken yakalanan 6 şahıs gözaltına alındı. Jandarma komutanlığında işlemleri tamamlanan 6 şahıs daha sonra Kahta Adliyesi'ne sevk edildi. 6 şahıstan 4'ü sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilirken 2 şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN