Adıyaman'da Uyuşturucu Operasyonu: 350 Gram Esrar Ele Geçirildi
Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheli bir şahsın evine düzenlediği operasyonda 350 gram esrar ele geçirdi. Operasyon sonucunda ayrıca kenevir tohumu, kenevir kökleri, uyuşturucu madde kullanma aparatı ve ruhsatsız av tüfeği de bulundu. Şahıs ise jandarma komutanlığına götürüldü.
Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince durumundan şüphelenilen bir şahsın evine yapılan operasyonda uyuşturucu maddeler ele geçirildi.
Edinilen bilgilere göre, Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri durumundan şüphelendikleri Y.Y., isimli şahsın adresine baskın yapıldı. Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde yapılan baskında Y.Y., isimli şahsın evinde 350 gram kubar esrar, 135 gram kenevir tohumu, 26 kök kenevir, 1 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler muhafaza altına alınırken şahıs ise ifadesi alınmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN