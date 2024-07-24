Adıyaman'da Uyuşturucu Operasyonu: 350 Gram Esrar Ele Geçirildi

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince durumundan şüphelenilen bir şahsın evine yapılan operasyonda uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri durumundan şüphelendikleri Y.Y., isimli şahsın adresine baskın yapıldı. Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde yapılan baskında Y.Y., isimli şahsın evinde 350 gram kubar esrar, 135 gram kenevir tohumu, 26 kök kenevir, 1 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler muhafaza altına alınırken şahıs ise ifadesi alınmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN