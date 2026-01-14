Haberler

Otobüste 3 kilo uyuşturucu ele geçirildi: 1 tutuklama

Otobüste 3 kilo uyuşturucu ele geçirildi: 1 tutuklama
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adıyaman'da Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, bir otobüste yaptıkları aramada su arıtma cihazı içine gizlenmiş toplam 3 kilogram skunk maddesi ele geçirdi. Şüpheli V.K. tutuklandı.

Adıyaman'da Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, bir otobüste yapılan aramada su arıtma cihazı içerisine gizlenmiş halde toplam 3 kilogram skunk maddesi ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, ekiplerin uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmalar çerçevesinde şüpheli V.K. takibe alındı. Şüphelinin üzerinde ve seyahat ettiği otobüste yapılan aramalarda, su arıtma cihazının içine gizlenerek ayrı ayrı vakumlandığı belirlenen toplam 3 kilogram skunk maddesi bulundu.

Olayla ilgili gözaltına alınan V.K., İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Türkiye devrede! İranlı yetkililerle temas kuruldu, ABD'li makamlarla da görüşülüyor

ABD ile İran gerginliği zirveye çıktı, Türkiye hemen harekete geçti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Eski İHD İzmir Eş Başkanı Avukat Ali Aydın öldürüldü

Eski İHD İzmir Eş Başkanı öldürüldü
Sevgilisi genç kadını otel odasında bırakıp kaçtı, sonra ortalık fena karıştı

Sevgilisini otel odasında bırakıp kaçtı! Sonra ortalık fena karıştı
Fenerbahçe'de beklenmedik ayrılık! Takımın bel kemiği gidiyor

Fenerbahçe'de beklenmedik ayrılık! Takımın bel kemiği gidiyor
Kante Fenerbahçe'de! İşte maaş ve bonservisi

Kante Fenerbahçe'de! İşte maaş ve bonservisi
Eski İHD İzmir Eş Başkanı Avukat Ali Aydın öldürüldü

Eski İHD İzmir Eş Başkanı öldürüldü
AKOM tarih verip uyardı: İstanbul'da kar kalınlığı 10 santimetre olacak

AKOM tarih verip uyardı: İstanbul'da kar kalınlığı 10 santim olacak
Muslukları altından! Dünyaca ünlü ismin taşınmayı düşündüğü malikane olay oldu

Dünyaca ünlü ismin malikanesi olay oldu