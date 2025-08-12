Adıyaman'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı, 53 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Gölbaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince yürütülen saha çalışmaları kapsamında, uyuşturucu madde kullandıkları ve bulundurdukları tespit edilen A.T., Y.O. ve O.K. isimli şüpheliler gözaltına alındı.

Şahısların üzerlerinde ve bulundukları alanlarda yapılan aramada, 53 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Şüpheliler hakkında "Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak ve bulundurmak" suçundan işlem başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN