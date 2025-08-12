Adıyaman'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı

Adıyaman'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı. Operasyonda 53 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı, 53 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Gölbaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince yürütülen saha çalışmaları kapsamında, uyuşturucu madde kullandıkları ve bulundurdukları tespit edilen A.T., Y.O. ve O.K. isimli şüpheliler gözaltına alındı.

Şahısların üzerlerinde ve bulundukları alanlarda yapılan aramada, 53 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Şüpheliler hakkında "Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak ve bulundurmak" suçundan işlem başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Balina eğitmeninin balina tarafından öldürüldüğü görüntüler yayınlandı! Gerçek başka çıktı

Balina eğitmeninin balina tarafından öldürüldüğü görüntüler yayınlandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Abdülhamid'in torunu, sahte diplomayı cumhurbaşkanı adayı olmak için almış

Bir gecede cahil kalan şehzadenin pes dedirten planı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.