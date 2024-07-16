Adıyaman'da Uyuşturucu Operasyonu: 27 Şüpheli Hakkında İşlem Yapıldı

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan uyuşturucu operasyonlarında 27 şüpheli şahıs hakkında işlem yapıldı.

Edinilen bilgilere göre, 8 Temmuz ile 15 Temmuz tarihleri arasında Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan denetimler kapsamında 117 gram metamfetamin, 106 kök kenevir, 35 gram bonzai, 3 gram kubar esrar ve 2 adet uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi. Uyuşturucu maddeleri muhafaza altına alınırken konuyla ilgili 27 şüpheli şahıs hakkında işlem yapıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN