Adıyaman'da Uyuşturucu Operasyonu: 27 Şüpheli Hakkında İşlem Yapıldı
Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonlarında 27 şüpheli şahıs hakkında işlem yapıldı. Operasyonlar sonucunda 117 gram metamfetamin, 106 kök kenevir, 35 gram bonzai, 3 gram kubar esrar ve 2 adet uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi. Uyuşturucu maddeler muhafaza altına alınırken soruşturma devam ediyor.
Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan uyuşturucu operasyonlarında 27 şüpheli şahıs hakkında işlem yapıldı.
Edinilen bilgilere göre, 8 Temmuz ile 15 Temmuz tarihleri arasında Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan denetimler kapsamında 117 gram metamfetamin, 106 kök kenevir, 35 gram bonzai, 3 gram kubar esrar ve 2 adet uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi. Uyuşturucu maddeleri muhafaza altına alınırken konuyla ilgili 27 şüpheli şahıs hakkında işlem yapıldı.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN