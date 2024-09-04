Adıyaman'da Uyuşturucu Operasyonu: 19 Şahıs Yakalandı

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında 19 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kent genelinde uyuşturucuyla mücadele çalışmaları çerçevesinde yapılan denetimlerde 19 şüpheli şahıs üzerinde 14 kubar esrar, 5 adet suboxone, 2 gram bonzai ve 3 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Malzemeler muhafaza altın alınırken 19 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem yapıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN