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Adıyaman'da Uyuşturucu Operasyonu: 14 Gözaltı

Adıyaman'da Uyuşturucu Operasyonu: 14 Gözaltı
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Adıyaman'da jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 41 gram bonzai, 8 gram toz esrar ve 5 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili 14 şahsa işlem yapıldı.

Adıyaman'da jandarma ekiplerince yapılan operasyonda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi, 14 şahsa işlem yapıldı.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığınca il merkez ve ilçelerinde belirlenen uyuşturucu satıcı ve kullanıcılarına yönelik yapılan operasyonlarda 41 gram bonzai, 8 gram toz esrar, 5 gram metamfetamin, 1 adet aparat ele geçirdi. Uyuşturucu maddeleri muhafaza altına alınırken olayla ilgili 14 şahıs hakkında işlem yapıldı. - ADIYAMAN

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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