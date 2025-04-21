Adıyaman'da Uyuşturucu Operasyonu: 14 Gözaltı

Adıyaman'da jandarma ekiplerince yapılan operasyonda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi, 14 şahsa işlem yapıldı.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığınca il merkez ve ilçelerinde belirlenen uyuşturucu satıcı ve kullanıcılarına yönelik yapılan operasyonlarda 41 gram bonzai, 8 gram toz esrar, 5 gram metamfetamin, 1 adet aparat ele geçirdi. Uyuşturucu maddeleri muhafaza altına alınırken olayla ilgili 14 şahıs hakkında işlem yapıldı. - ADIYAMAN