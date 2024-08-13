Adıyaman'da Uyuşturucu Operasyonu: 12 Şahıs Yakalandı
Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 79 gram bonzai, 15 gram metamfetamin, 13 gram kenevir tohumu, 2 adet lyrica hap, 1 adet hassas terazi ve 6 adet uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi. Toplamda 12 şahıs hakkında işlem yapıldı.
Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinde uyuşturucu tacirlerine yönelik yapılan çalışmalarda 12 şahıs yakalandı.
Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kentte uyuşturucu satıcı ve kullanıcılarına karşı denetim yapıldı. Son 1 hafta içerisinde yapıla denetimlerde 79 gram bonzai, 15 gram metamfetamin, 13 gram kenevir tohumu, 2 adet lyrica hap, 1 adet hassas terazi, 6 adet uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi. Uyuşturucu maddeleri muhafaza altına alınırken toplam 12 şahıs hakkında işlem yapıldı.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN