Uyuşturucu operasyonunda 1 şahıs tutuklandı

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmalar çerçevesinde yakalanan 4 şahıstan 1'i tutuklandı.

Gerger Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde 1 şüphelinin uyuşturucu madde ticareti yaptığı, 3 şüphelinin ise uyuşturucu madde kullandığı tespit edildi. Tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 4 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilere ait araçta yapılan aramada, toplam 232 adet uyuşturucu sentetik ecza hap ele geçirildi.

Yakalanan şüphelilerden 1'i uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 3 şüpheli şahıs ise adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN