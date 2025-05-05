Adıyaman'da Uyuşturucu Denetiminde 15 Şahsa İşlem Yapıldı
Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı'nın gerçekleştirdiği uyuşturucu denetimlerinde 215 gram sentetik kannabinoid, 95 adet captagon, 12 gram bonzai ve 9 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili 15 kişi hakkında işlem yapılırken soruşturma başlatıldı.
Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan uyuşturucu denetiminde 15 şahsa işlem yapıldı.
Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince il merkezinde ve ilçelerinde yapılan uyuşturucu denetimleri kapsamında 215 gram sentetik kannabinoid hammaddesi, 95 adet captagon, 12) gr bonzai, 9 gram metamfetamin, 3 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Uyuşturucu maddeleri muhafaza altına alınırken olayla ilgili 15 şahıs hakkında işlem yapıldı.
Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa