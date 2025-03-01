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Adıyaman'da Usulsüz Sağlık Raporu Operasyonu: 1 Tutuklama

Adıyaman'da Usulsüz Sağlık Raporu Operasyonu: 1 Tutuklama
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Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde usulsüz sağlık raporu alındığına dair ihbar üzerine başlatılan operasyonda, aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı. Tutuklanan bir kişi cezaevine gönderildi.

Adıyaman'da usulsüz sağlık raporu operasyonunda gözaltına alınan ve aralarında kamu görevlilerinin de olduğu 5 kişiden 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi sağlık kurulundan usulsüz sağlık raporu alındığı ihbarı üzerine harekete geçmişti. Yapılan fiziki ve teknik takip sonucu, aralarında hastane yöneticileri ve personelinin de bulunduğu toplam 33 şüpheli adreslerine düzenlenen operasyonla gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan ve aralarında kamu görevlilerinin de olduğu 5 kişi sabah saatlerinde Adıyaman Adliyesine sevk edildi. Adıyaman Adliyesi'ne sevk edilen 5 kişiden Mustafa T., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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