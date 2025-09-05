Haberler

Adıyaman'da Uçuruma Yuvarlanan Otomobilin Sürücüsü Yaralandı

Adıyaman'da Uçuruma Yuvarlanan Otomobilin Sürücüsü Yaralandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde, köye giderken direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, otomobiliyle 40 metrelik uçuruma yuvarlandı. Yaralı sürücü, kendi çabasıyla yardım çağırdı ve hastaneye kaldırıldı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde uçuruma yuvarlanan otomobil sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Gölbaşı ilçesinden Hamzalar köyüne gitmekte olan Ahmet Kurban idaresindeki 02 AFG 806 plakalı otomobil, köy girişinde direksiyon hakimiyetini kaybederek Eşşek Uçan Mevkiinde yaklaşık 40 metrelik uçuruma yuvarlandı. Otomobilden kendi imkanları ile çıkarak 112'den yardım isteyen Kurban, olay yerine gelen sağlık ve jandarma ekiplerinin çabalarıyla bulunduğu yerden çıkartılarak ambulansa alındı. Burada ilk müdahalesi yapılan yaralı Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Maduro seferberlik ilan etti! 8 milyon kişiyi askere çağırıyor

Seferberlik ilan edip, 8 milyon kişiyi askere çağırdı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kimsenin gözünün yaşına bakmıyor! Sergen Yalçın 3 ismin kalemini kırdı

Kimsenin gözünün yaşına bakmıyor! 3 ismin kalemini kırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.