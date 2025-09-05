Adıyaman'da Uçuruma Yuvarlanan Otomobilin Sürücüsü Yaralandı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde uçuruma yuvarlanan otomobil sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Gölbaşı ilçesinden Hamzalar köyüne gitmekte olan Ahmet Kurban idaresindeki 02 AFG 806 plakalı otomobil, köy girişinde direksiyon hakimiyetini kaybederek Eşşek Uçan Mevkiinde yaklaşık 40 metrelik uçuruma yuvarlandı. Otomobilden kendi imkanları ile çıkarak 112'den yardım isteyen Kurban, olay yerine gelen sağlık ve jandarma ekiplerinin çabalarıyla bulunduğu yerden çıkartılarak ambulansa alındı. Burada ilk müdahalesi yapılan yaralı Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN