Traktör ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Adıyaman-Samsat karayolunda otomobil ile traktörün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Adıyaman-Samsat karayolunun 10. kilometresinde meydana geldi. Asım A. (55) idaresindeki 02 SA 129 plakalı otomobil, Nazif K. yönetimindeki 49 AAJ 007 plakalı traktörle çarpıştı. Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan Haci Mamay olay yerinde hayatını kaybetti, otomobil sürücü Asım A. ise yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, yaralı sürücü ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı