Haberler

Traktör ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Traktör ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 ağır yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adıyaman-Samsat karayolunda otomobil ile traktörün çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

Adıyaman-Samsat karayolunda otomobil ile traktörün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Adıyaman-Samsat karayolunun 10. kilometresinde meydana geldi. Asım A. (55) idaresindeki 02 SA 129 plakalı otomobil, Nazif K. yönetimindeki 49 AAJ 007 plakalı traktörle çarpıştı. Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan Haci Mamay olay yerinde hayatını kaybetti, otomobil sürücü Asım A. ise yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, yaralı sürücü ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kılıçdaroğlu, kurultay için tarih verdi

Kılıçdaroğlu, kurultay için ilk kez tarih verdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Konteyneri basan damat, ayrılmak isteyen nişanlısını ve babasını öldürdü

Konteyner kentte dehşet! Nişan bozulunca ortalığı kana buladı
'Mutlak butlan' kararından haberi var mıydı? Kılıçdaroğlu'ndan net yanıt

"Kanıtlarsanız genel başkanlığı bırakırım"
Ünlü türkücü İsmail Altunsaray ailesinin gözü önünde trafikte dehşeti yaşadı

Ünlü türkücü trafikte dehşeti yaşadı: Çocuğunun gözü önünde saldırdı
Yola yeni dökülen sıcak asfaltı kovalarla çaldılar

Bu kadarı da olmaz! Yola yeni dökülen sıcak asfaltı çaldılar
İki dev firmanın poşet çaylarından kimyasal boya çıktı

İki dev çay firmasının yaptığı rezillik ifşa edildi
Trump: Venezuela ABD'nin 51. eyaleti olabilir, bir vali atayacağım

Trump gözünü diktiği ülkeyi "51. eyalet" yapıyor! Vali atayacak
Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Dışişleri Bakanı Şeybani ile esnaf lokantasında yemek yerken görüntülendi

Şara'yı hiç böyle görmediniz! Bakanıyla birlikte soluğu orada aldı