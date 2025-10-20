Haberler

Adıyaman'da Trafik Kazasında 2 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Adıyaman'da meydana gelen feci trafik kazasında yaralanan 2 yaşındaki Elif Nur Bulut, hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazada toplamda 4 kişi yaralandı.

Adıyaman'da, ailesinin 4 kişinin yaralandığı kazada hayati tehlikesi bulunan 2 yaşındaki çocuk, hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, yaklaşık 2 gün önce İbrahim Bulut (34), idaresindeki 80 ACY 407 plakalı otomobil, Adıyaman- Şanlıurfa karayolu Battalhöyük köyü mevkii yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atmıştı. Feci kazada otomobil sürücüsü İbrahim Bulut ile otomobilde bulunan Kadriye Bulut (27), Zeynep Bulut (4) ve Elif Nur Bulut (2), yaralanmış ve yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Hastanede sağlık durumları ağır olan yaralılardan 2 yaşındaki Elif Nur Bulut yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Küçük kızın cenazesi yapılan işlemlerin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
