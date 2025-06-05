Adıyaman'da Trafik Kazası: 7 Yaralı

Adıyaman'da Trafik Kazası: 7 Yaralı
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Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı. Kazada Ahmet K. ve 6 yolcu yaralanırken, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldılar. Kazanın ardından soruşturma başlatıldı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı istikametinden Kahramanmaraş istikametine giden Yakup Y. idaresindeki 02 EN 695 plakalı otomobil, Karaburun köyü içerisinde dönüş yapmak istediği sırada aynı istikamette seyreden Ahmet K. (36) idaresindeki 33 MB 9086 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada sürücülerden Ahmet K. ile araçta yolcu olarak bulunan Hamadi M. (31), Fatma K. (10), Raken K. (9), Gine K. (6), Muhammed K. (1) ve Çene K. (6) yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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