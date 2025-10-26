Adıyaman'da Trafik Kazası: 5 Yaralı

Adıyaman'da iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman'ın Gölbaşı- Malatya Karayolu 8. Kilometrede Sedat D., idaresindeki 46 ABY 409 plakalı otomobil ile Halil Görğen idaresindeki 33 AOZ 522 plakalı otomobille çarpıştı. Meydana gelen kazada araç sürücüleri ile araçlarda bulunan Hüsne Evin, Eda Evin ve Hira Bağlantı yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN