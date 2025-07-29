Adıyaman'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

Adıyaman'da Trafik Kazası: 3 Yaralı
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Adıyaman-Gölbaşı karayolu Çakal köprüsü yakınlarında meydana gelen trafik kazasında iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Adıyaman'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman-Gölbaşı karayolu Çakal köprüsü yakınlarında sürücüleri henüz öğrenilemeyen 06 ERM 062 plakalı otomobil ile 06 EMM 205 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada araçta bulunan Elif Nur E., Ayfer A. ve Hanım B. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza sonrası olay yerine gelen polis ekiplerince kaza yerinde incelemeler yapıldı.

Polis ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından kazaya karışan araçlar yoldan kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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