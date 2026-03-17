Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Adıyaman'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Adıyaman merkez Sümerevler Mahallesi İmam-ı Azam Caddesinde Mehmet Kürşat U. idaresindeki 02 LH 157 plakalı hafif ticari araç ile Hüseyin Ç. idaresindeki 02 ABV 454 plakalı otomobil çarpıştı. Kazadan otomobilde yolcu konumundaki Zeynep U. yaralandı. Yaralıya, olay yerine gelen sağlık ekiplerince müdahale edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ADIYAMAN

