Adıyaman'da Trafik Kazası: 1 Yaralı
Güncelleme:
Adıyaman-Şanlıurfa Karayolu'nda, direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün hafif ticari aracı takla attı. Kaza sonucunda Gani K. yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Adıyaman'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari aracın takla atması sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman- Şanlıurfa Karayolu Kuyulu Köyü yakınlarında Gani K., idaresindeki hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak şarampole yuvarlandı. Meydana gelen kazada Gani K., yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

