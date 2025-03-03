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Adıyaman'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı

Adıyaman'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı
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Gölbaşı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir otomobil takla atarak şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü ve bir yolcu hayatını kaybederken, iki kişi yaralandı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde bir otomobilin takla atarak şarampole yuvarlandığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Gölbaşı ilçesi Çelik köyü yakınlarında Nazım Kaya idaresindeki 38 VH 488 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü Nazım Kaya ile otomobilde bulunan Baran Kaya (24) hayatını kaybederken, Gaffar Kaya ve Mehmet Kaya yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada hayatını kaybeden Baran Kaya'nın cenazesi ise jandarma ekiplerince yapılan incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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