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Adıyaman'da Trafik Işığında Açılan Kapı Kazaya Sebep Oldu

Adıyaman'da Trafik Işığında Açılan Kapı Kazaya Sebep Oldu
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Adıyaman'da trafik ışıklarında duran bir otomobilin aniden açılan kapısı, yanından geçen motosikletle çarpışmasına neden oldu. Motosiklet sürücüsü hafif yaralandı.

Adıyaman'da, trafik ışıklarında bekleyen otomobilin açılan kapısı kazaya neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, Atatürk Bulvarı Valilik Kavşağında trafik ışıklarında duran sürücüsü öğrenilemeyen 06 BM 609 plakalı kapısı aniden açıldı. O esnada otomobil yanından geçen Samet Çelik idaresindeki 33 AUB 075 plakalı motosiklet, açılan otomobil kapısına çarptı. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Samet Çelik yaralandı. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan Samet Çelik'e, olay yerine gelen sağlık ekiplerince müdahale edildi. Yaralı Samet Çelik yapılan tedavisinin ardından hastaneye gitmeyi kabul etmedi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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