Adıyaman'da Teşikan Yaylası'nda Yangın Çıktı

Adıyaman'da Teşikan Yaylası'nda Yangın Çıktı
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Adıyaman'ın Sincik ilçesindeki Türk Dağında bulunan Teşikan yaylasında çıkan yangın, karadan müdahale zorluğu nedeniyle hızla yayıldı. İtfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi ancak arazi koşulları nedeniyle zor anlar yaşandı.

Adıyaman'ın Sincik ilçesindeki Türk Dağında bulunan Teşikan yaylasında çıkan yangın korkuttu.

Sincik ilçesine bağlı Karaköse Köyü sınırlarında bulunan Türk dağının eteklerindeki Teşikan yaylasında yangın meydana geldi. Çıkan yangından dolayı keven bitkisi ile örtülü alanda çıkan yaygın hızla büyüdü. Bölgenin coğrafi yapısı nedeniyle karadan müdahalenin zor olduğu belirtildi.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken ekiplerin arazi şartlarından dolayı oldukça zor anlar yaşadığı ve yangının devam ettiği öğrenildi. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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