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Adıyaman'da Tekstil İşçilerini Taşıyan Servis Minibüsleri Çarpıştı: 13 Yaralı

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Adıyaman'ın Sincik ilçesinde meydana gelen kazada, tekstil işçilerini taşıyan iki servis minibüsü çarpıştı ve 13 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde tekstil işçilerini taşıyan iki servis minibüsü çarpıştı. Meydana gelene kazada 13 kişi yaralandı.

Kaza sabah saatlerinde Kahta Sincik Karayolu Çarhenek Köyüne bağlı Kayadibi mezrası yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tekstil işçilerini taşıyan Mehmet A. yönetimindeki 02 ZA 152 plakalı minibüs ile Enes A. yönetimindeki 46 BF 847 yönetimindeki plakalı minibüs çarpıştı. Meydana kazada sürücülerle birlikte 13 kişi yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, 112 Sağlık Ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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