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Adıyaman’da takla atan otomobildeki 3 kişi yaralandı

Adıyaman’da takla atan otomobildeki 3 kişi yaralandı
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Adıyaman’da kontrolden çıkarak şarampole takla atan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Adıyaman'da kontrolden çıkarak şarampole takla atan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Altınşehir Mahallesi Mersin Caddesi üzerinde meydana geldi. Mustafa Y. idaresindeki 57 DF 255 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçip şarampole takla attı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü ile yanındaki Abdülkadir Y. ve Necati Y. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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