Adıyaman'da Takla Atan Otomobilde 1 Yaralı

Adıyaman'ın Besni ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Besni'ye bağlı Güneykaş Köyü yakınlarında E.M. yönetimindeki 51 ABU 176 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı.

Meydana gelen kazada sürücü E.M., yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Besni İtfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılan sürücü E.M., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN