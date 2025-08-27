Adıyaman'da Şüpheli Araçta Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi

Adıyaman'da Şüpheli Araçta Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adıyaman merkezinde devriye yapan bekçiler, durumundan şüphelendikleri bir araçta uyuşturucu madde buldu. Araç sürücüsü gözaltına alındı ve konuya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Adıyaman'da durumundan şüphelenilen bir araçtan uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Yunus Emre Mahallesi K2-A Konteyner Kent içerisinde devriye görevi yapan mahalle ve çarşı bekçileri durumundan şüphelendiği bir aracı durdurdu. Araç içerisinde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Uyuşturucu maddeye el konulurken araç sürücüsü M.Y., isimli şahıs gözaltına alınarak ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Alarmları kurun! Bütün ülkenin merakla beklediği maç şifresiz kanalda

Alarmları kurun! Bütün ülkenin merakla beklediği maç şifresiz kanalda
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rusya'yı karıştıran skandal! 35 asker tazminat için birbirlerini vurdu

Ordudaki 35 asker birbirini vurdu, aralarında albay ve yarbay da var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.