Adıyaman'da Şüpheli Araçta Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi

Adıyaman'da durumundan şüphelenilen bir araçtan uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Yunus Emre Mahallesi K2-A Konteyner Kent içerisinde devriye görevi yapan mahalle ve çarşı bekçileri durumundan şüphelendiği bir aracı durdurdu. Araç içerisinde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Uyuşturucu maddeye el konulurken araç sürücüsü M.Y., isimli şahıs gözaltına alınarak ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN