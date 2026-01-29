Haberler

Madde kullandığı iddia edilen 2 şahıs hastaneye kaldırıldı

Adıyaman'ın Bahçelievler Mahallesi'nde, madde bağımlısı olduğu iddia edilen iki kişi sokak ortasında fenalık geçirdi. Olay yerinde sağlık ekipleri tarafından müdahale edilerek hastaneye kaldırıldılar.

Adıyaman'da, sokak ortasında fenalık geçiren madde bağımlısı olduğu iddia edilen iki şahıs, hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Bahçelievler Mahallesi 914 Sokak içerisinde madde kullandığı iddia edilen M.Ö., ile B.K., fenalık geçirdi. Sokak ortasında fenalık geçiren her iki şahsı fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine polis ekipleri ile sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler tarafından ilk müdahalesi yapılan her iki şahıs, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
