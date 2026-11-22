Adıyaman'da Siteler Mahallesi'nde motosikletin devrilmesi sonucu sürücü yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Adıyaman'da Siteler Mahallesi'nde devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı. Yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı; kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Adıyaman'da meydana gelen kazada devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Mehmet Salih B. idaresindeki 02 AGZ 177 plakalı motosiklet, Siteler Mahallesi'nde sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Mehmet Salih B., olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı