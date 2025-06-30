Adıyaman'da Sinan Çelik Cinayetinde 5 Şüpheli Tutuklandı

Adıyaman'da Sinan Çelik Cinayetinde 5 Şüpheli Tutuklandı
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Adıyaman'da ünlü sanatçı Kahtalı Hamido'nun oğlu Sinan Çelik'in öldürülmesiyle ilgili yakalanan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı. Sinan Çelik, parkta hareketsiz bulunmuştu.

Adıyaman'da ünlü sanatçı Kahtalı Hamido'nun oğlu Sinan Çelik'in görevli olduğu parkta öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

27 Haziran'da Adıyaman merkez Sümerevler Mahallesi'nde bulunan Eğriçay Parkı'nda görevli olarak çalışan ünlü sanatçı Kahtalı Hamido'nun 52 yaşındaki oğlu Sinan Çelik, sabah saatlerinde parkta hareketsiz şekilde bulunmuştu. Vücudunun çeşitli yerlerinde darp izleri olan Çelik'in cansız bedeni yapılan incelemelerin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Çelik'in cenazesi yapılan otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edilmişti.

Olayın ardından soruşturmayı titizlikle yürüten İl Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekiplerince Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca koordinesinde ünlü sanatçının oğlunu öldürdüğü iddia edilen 6 şüpheli yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan 6 şahıs Adıyaman Adliyesine sevk edildi. Şahıslardan M.G.S., E.S., M.İ.S., S.G. ve G.T. sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilirken E.E. isimli şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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